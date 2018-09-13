'Deniz tarağı krizinde' anlaşma sağlanamadı

Fransız balıkçıların, Normandiya kıyılarında deniz tarağı avlayan İngiliz balıkçıların teknelerini hedef almasıyla başlayan krize çözüm bulunamadı. Seine Körfezi’nde teknelerle birbirine giren balıkçı temsilcilerinin yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Balıkçı temsilcilerinin görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Fransa Tarım ve Gıda Bakanlığı durumun not edildiğini ve balıkçılar arasında benzer bir gerginlik yaşanması durumunda deniz kuvvetlerinin müdahale edeceğini açıkladı.

Fransız yasaları doğal kaynakları sorumlu kullanmak, canlı türlerini yok olma tehlikesine karşı korumak amacıyla deniz avı sezonunu 1 Ekim'de açıyor.

Ancak, İngiliz balıkçıların 1 Ağustos'tan itibaren avlanmaya başlaması, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Fransızlar tarafından kabul edilmiyor.

Av sezonunun açılmasını beklerken Fransa kıyılarının İngiliz balıkçılar tarafından kullanılmasına daha fazla katlanamayan Fransız balıkçılar İngilizlerle yeni bir anlaşma talebinde bulundu.

Önceki anlaşmaya göre, 1 Ekim’e kadar 15 metreden daha uzun İngiliz gemilerin Seine Körfezi’ne girmesine izin yoktu. Ancak daha küçük teknelerin önceden deniz tarağını avlaması Fransızlar tarafından kabul edilmiyor.

Bunun üzerine Fransız tarafı İngiliz balıkçılarına, 50 tonluk morina ve 25 tonluk taban balığı tutmalarına izin verdi ancak İngilizler bu teklifi kabul etmedi. Balıkçılar arasında bir anlaşma çıkmayınca, iki ülkenin hükümetinin çözüm için müzakerede bulunacaklarını belirtildi.

Deniz tarağı avına Fransa'dan kısıtlama

Deniz tarağı, olgunluk çağına Manş Denizi'nde 2 yılda, Atlantik Okyanusu'nda 3 yılda geliyor. Ancak Fransa, çok yüksek fiyattan alıcı bulan deniz tarağının neslinin tükenmesine engel olmak için av yasağı uygulayan tek ülke.

Gastronomik yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan deniz tarağı Büyük Britanya Adası'nı Fransa'dan ayıran Manş Denizi'nin iki kıyısında yoğun olarak bulunuyor.

Vira Haber