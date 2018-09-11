Vikrant, 2020'de denizlerde

Tahrik, enerji üretim, güverte ekipmanları ve destek ekipmanlarının kurulumunun ve entegrasoynunun tamamlandığı da açıklamada belirtilirken bu sistemlerin testlerine de başlandığı bildirildi. Hâlihazırda geminin hava aracı, seyrüsefer, muhabere, sensör ve silah entegrasyon çalışmaları devam ettiği açıklandı.

Hindistan Donanma Tasarım Direktörlüğü yükleniciliğinde Fincantieri ve Rusya Donanma Tasarım Bürosu destekleriyle tasarlanan platform, 262,5 metre uzunluğunda. 7 bin 500 deniz mili menzile sahip olması planlanan gemi, dört adet 76 milimetre Super Rapido topu ve 2x32 VLS’den ateşlenen Barak füzeleri ile teçhiz ediliyor. Azami 28 knot sürat yapması planlanan Vikrant, 20 adet uçak ve 10 adet helikopter kapasitesine sahip.

Vira Haber