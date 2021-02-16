"Deniz Taşımacılığı Güç Kazandı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk 'Haftabaşı Sohbetleri'nin' bu haftaki konuğu oldu. Yeni Asır'a önemli mesajlar veren Öztürk, "Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyon projesidir. Taşıdığı büyük önem nedeniyle limanın gerekli üst yapı çalışmalarının başlamasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Pandeminin deniz taşımacılığına ne gibi yansımaları oldu?

Pandemi, birçok sektörde hasarlar yarattı. Biz denizcilik sektörü olarak çok fazla etkilendiğimizi söyleyemeyiz. Deniz taşımacılığının dünya yük taşımacılığındaki payı yüzde 80'den yüzde 90'a çıktı. Deniz taşımacılığının küresel ticaretteki önemi bir kez daha anlaşıldı. Çin'de fabrikalar kapanınca deniz taşımacılığında biraz sorun yaşadı. Boş konteyner sorunu ortaya çıktı. Dünya ticaretindeki bu dengesizlik nedeniyle navlun fiyatları yükseldi. Navlun artışı pandemiden kaynaklandı.

2021'den beklentileriniz neler?

Türk denizciliği adına neler yapılmalı? Pandemi aslında bize yeni bir ufuk açtı. Gördük ki bugün ihracatçılarımızın birçoğu bu boş konteynır bulma probleminden ve sefer iptallerinden muzdaripler. Sayıları bir elin parmağı kadar olan dünya armatörlerinin eline kalmış vaziyetteler. Navlun artışından dolayı yaşanan olumsuzlukların sona erdirilmesi için Türk denizcilik sektörünün, Türk bayraklı gemilerin, dünyadaki diğer armatörlerle rekabet edebilmesi için büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun için de Türk denizcilik sektörüne önemli destekler verilmesine ihtiyaç var.

EGE'NİN DIŞ TİCARET KAPISI

İzmir'deki liman yatırımları hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Yıllar içinde İzmir Limanı'nın payı azaldı. İzmir Limanı'ndaki azalma trendini biz aktarmalarla, kabotaj hattının devreye girmesiyle olumlu yönde değiştirebiliriz. Aliağa'daki limanlar ise coğrafi özellikleri açısından İzmir Limanı'na göre daha avantajlı. Aliağa'nın tamamının bir lojistik merkez olarak değerlendirilmesinde fayda görüyorum. Çünkü Aliağa, Ege Bölgesi'nin dış ticaret kapısıdır.

Çandarlı Limanının önemi nedir?

Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyon projesidir. Gelecek beklentileriyle Çandarlı Limanı'nın gerekli üst yapı çalışmalarının başlamasını heyecanla bekliyoruz. 12 milyon TEU kapasiteli bir liman Türkiye'de yok. Çandarlı Limanı bu kapasiteye sahip olacak. Kıtalar arası konteyner aktarma limanı şeklinde hayata geçirilirse Akdeniz limanları ile kolaylıkla rekabet eder.

Bir Kuşak, Bir Yol Projesinin İzmir için önemi ne. Hangi katkıları yapabilir?

Bir Kuşak, Bir Yol Projesi, Tarihi İpek Yolu'nun önemli noktalarından biri olan İzmir için önemli bir projedir. Bizim elimiz bu konuda hala kuvvetli. Her ne kadar Çin, İtalya ve Yunanistan da limanlar yapıp Kuşak ve Yol Projesi'nin denizyolu ayağında adımlar atsa da Çin'in Çandarlı Limanı gibi bir geniş hinterlantı olan vizyon projesinde yer alacağını düşünüyorum.

YAT TURİZMİ ÖNE ÇIKACAK

DENİZ turizminde bu sezon beklentileriniz neler?

Pandemi tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin yat turizmini tercih edeceğini tahmin ediyoruz. Mavi Yolculuk konseptinin bu yıl da tercih sebebi olacağını ve bölgeye hareket kazandıracağını düşünüyoruz. Pandemi öncesi deniz turizminin ekonomimize katkısının 7 milyar dolar olduğu unutulmamalı. Yat turizmine hizmet vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgemizde beş yat limanının yapımı planlanıyor. Bu projelerle marinacılıkta gelişme yaşanacak.

KRUVAZiYERDE BEKLENTİ BÜYÜK

KRUVAZİYER turizmi gelirleri nasıl artırılabilir?

Ülkemiz limanlarına 2013 yılında toplam 2 milyon 250 bin kruvaziyer yolcu geldi. İzmir ise 4 sene üst üste Avrupa'nın en iyi kruvaziyer destinasyonu seçildi. İzmir, 550 bin kruvaziyer yolcu rakamlarını yakalamayı başardı. Ancak o tarihten sonra rakamlar hızla geriledi. Pandemi kruvaziyer gemilerin küresel olarak durmasına neden oldu. Fakat çalışmalara devam ediyoruz. DTO olarak Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği'ne (MedCruise) üye olduk. Aşının pozitif etkisi hissedilmeye başladığında kruvaziyer turizminin canlanacağına, Ege Port Kuşadası ve İzmir başta olmak üzere limanlarımıza yolcu gemilerinin yanaşacağına inanıyoruz. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi ile limana daha büyük gemiler gelecek, deniz ve liman kenti kimliği güçlenecektir.

Vira Haber