Denizci Öğrencilerden ‘Yıpranma Payı Kılavuzu’

DARGEB Denizci Öğrenciler Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, yıpranma payı ile ilgili çalışmalar şöyle anlatıldı:

“DARGEB Denizci Öğrenciler Birliği olarak daha iyi çalışma şartları ve hakkımız olanın teslim edilmesi için elimizden geleni yapacağımıza söz verdiğimiz gün çalışmalarımıza başladık. Nitekim çalışmalarımızın ilk meyvesi olan Denizciler için Yıpranma Payı Hakkı Kılavuzu’nu önerge formatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne beyan ettik. Haklarımızı öğrenmek ve bilinçli şekilde savunmak için kılavuzumuzu tüm denizcilerle paylaşıyoruz. Bu kılavuzu vefat eden tüm denizcilerimizin aziz hatıralarına armağan ediyoruz”

Kılavuza erişmek için: https://dargeb.com/yipranma-payi-kilavuzu/

Vira Haber