Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısını İzlemek İçin Tıklayın
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı bugün saat 10:30 'da yapılacak. Toplantıya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.
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Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Dr. Çetin Ali Dönmez ve Fatih Kaçır'da katılım sağlayacak.
Toplantıya ulaşmak için https://www.youtube.com/watch?v=ZYk3KwGvJLM tıklayın.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK, Deniz, Ticaret, Toplantı, Denizcilik
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