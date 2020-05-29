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  4. Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısını İzlemek İçin Tıklayın
Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısını İzlemek İçin Tıklayın

Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısını İzlemek İçin Tıklayın

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı bugün saat 10:30 'da yapılacak. Toplantıya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

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Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Dr. Çetin Ali Dönmez ve Fatih Kaçır'da katılım sağlayacak.

Toplantıya ulaşmak için https://www.youtube.com/watch?v=ZYk3KwGvJLM tıklayın.

Vira Haber

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