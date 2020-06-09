Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu Suat Hayri Aka Olacak

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Vira Sohbetleri programında her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

HAVACILIĞIN NABZI VİRA HABER'DE ATACAK

Hakkı Şen'in 14 Haziran pazar günü 21.30'da gerçekleşecek olan programının konuğu Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka olacak.

Havacılığın nabzının atacağı programda, uluslararası havacılığa ve denizciliğe ait önemli konular masaya yatırılacak.

SUAT HAYRİ AKA KİMDİR?

1960 yılında Tatvan’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Güverte Bölümünden 1982’de mezun oldu.

1989 ve 1990 yılları arasında Birleşmiş Milletler Bursuyla İsveç’te bulunan “World Maritime University” de Liman ve Denizcilik İdaresi alanında Master yaptı.

Kamudaki görevinden 1991 yılında ayrılarak, 2006 yılına kadar denizcilik sektöründe armatörlük, brokerlik, uluslararası deniz taşımacılığı, deniz ticareti, gemi alım-satımı, deniz sigortaları, danışmanlık hizmetleri, gemi inşaatı ile gemi kurtarma, çeki ve sualtı mühendislik hizmetleri başta olmak üzere denizcilik alanında farklı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerde kurucu ortak ve yönetici olarak görev yaptı.

1994-2006 yılları arasında kesintisiz olarak 12 yıl boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak “Gemi İşletmeciliği ve Deniz Ekonomisi” derslerini verdi. 2003-2007 yıllarında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nı temsilen KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevinde bulundu. 2007-2011 yıllar arasında AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. de kamu hisselerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006 yılında T.C. Ulaştırma Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı oldu. Barış Tozar'ın Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü'nden ayrılması ile birlikte bu görevide vekaleten üslenen Suat Hayri Aka, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Suat Hayri Aka, 6 Haziran 2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla vekaleten üslendiği Müsteşar Yardımcılığı ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü görevlerinden alınarak, Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanmıştı.