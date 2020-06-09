Bakan Varank’tan Denizcilik Sektörü İçin Önemli Açıklamalar

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın her ay düzenlediği meclis toplantısına bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılım sağladı. Toplantıda konuşma yapan Varank: "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor” dedi.

Varank, sektörde ithal ürünlerin yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, "Biz sadece bunların montajını yapar durumdayız. Otomotiv yan sanayisinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayisinde de ulaşabiliriz. Yerli gemi ekipmanlarının, tersanelerimiz tarafından kullanılmasını teşvik edeceğiz." dedi.

Gelecek dönemde gemi sevk sistemlerinde, elektrikli batarya teknolojilerinin yoğun biçimde kullanılacağına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor. Tam elektrikli gemi çalışmalarında, yerli üretim kabiliyetlerinin tespitini bakanlığımız takip ediyor. Firmalarla görüşüyor, saha incelemesi yapıyoruz. Tersanelerle listeler üzerinde çalışıyoruz. Kapsamlı bir rapor oluşturacağız ve eylül sonunda tüm paydaşlar ve deniz hattı işleten belediyelerle paylaşacağız."

Varank, Yalova’da kurulan Gemi İhtisas OSB’nin faaliyete geçmesinin, sektörün dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynayacağını belirterek, bölgenin stratejik önemini anlattı.

Normalleşme süreciyle Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam edeceğini vurgulayan Varank, bu süreçte paydaşlarla her zaman dirsek temasında olacaklarını söyledi.

Vira Haber