Tedavi İçin Türkiye’yi Seçenlere Deniz Yolu da Açıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler" başlıklı yeni bir yazı gönderildi.

Yazıda, koronavirüs kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, Türkiye'ye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik önlemlere yer verildi.

Deniz yoluyla gelecek hastalar, Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Port Limanı'nı kullanabilecek.

Yurt dışından gelecek hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelere ilişkin de düzenleme yapıldı. Bu hastanelerde bilgisayarlı tomografi, MR, ve üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunması şartı aranmayacak.

Vira Haber