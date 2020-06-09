Binlerce Denizci Mahsur Kaldı

Birleşmiş Milletler'e bağlı örgüt, durumun çok sayıda personel için giderek kötüleştiğini, görev süreleri çoktan dolmasına rağmen dört aydır evlerine dönemeyen mürettabatın kontrat süreleri uzatılarak çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu personelin fiziki olarak bitkin düştüğüne ve psikolojilerinin bozulduğuna dikkat çeken ILO, koşulların gemilerdeki güvenliğinde risk altında olduğunu ifade etti. Diğer yandan örgüt, tatil için memleketlerine giden denizcilerin de salgın dolayısıyla görevlerinin başına dönemediğini, bu nedenle önemli bir gelir kaybına uğradığını açıkladı.

“DENİZCİLERE ‘KRİTİK ÇALIŞAN’ STATÜSÜ TANINSIN”

ILO, denizlerdeki bu alarm verici duruma dikkat çekmek için bir çağrıda bulundu. Hükümetlere, göç ve denizcilik daireleri ile sağlık birimlerine yapılan çağrıda, ILO Genel Direktörü Guy Ryder’ın “Denizcilerin hassas işlerini koruma altına almak, deniz kazalarının ve çevresel felaketlerin önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekiyor. Hükümetlere, işbirliği içinde mürettebat değişikliklerini güvenli bir biçimde gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

22 Mayıs'ta ILO'nun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’yle (IMO) yaptığı ortak çağrıda da bu talep dile getirilmişti. “Kritik çalışan” statüsünün, denizcilerin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmalarını sağlayacağı ve gemiye ayak basma veya gemiden ayrılma süreçlerini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Vira Haber