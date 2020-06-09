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Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre yarın Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü ve sağanak yağış olacak.

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Meteoroloji yaptığı açıklamada yarın, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde gök gürültülü ve sağanak yağış olacağını belirtti.

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Vira Haber

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