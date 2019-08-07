Deniz Ticaret Odası sektörün envanterini çıkarıyor

DTO Başkanı Kıran denizcilik sektörünün daha gerçekçi bilgi ve verilere dayandırmak, sektördeki istihdam sayısı, cirosu, ihracat rakamları ve ülke ekonomisine katkılarının sektöre yönelik mevzuat çalışmalarının belirlenmesi için ‘Denizcilik Sektörü Envanteri Çalışmasını’ başlattıklarını açıkladı.

Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran bu yıl başlattıkları Denizcilik Sektörü Envanteri Çalışması hakkında bir açıklama yayınlayarak bu konu hakkında sektörün desteğini istedi. İşte Kıran‘ın yayımladığı o bilgilendirme:

Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023’de kutlamaya hazırlanırken, üç tarafı denizlerle çevrili Ülkemizin bizlere sunduğu imkanlardan daha çok yararlanmak, “Denizci Millet, Denizci Ülke” vizyonu ile sektörümüzü daha üst liglere taşımak arzusundayız.

Denizciliğin tüm alt sektörlerinde başlangıç noktamızı ve sektörün mevcut durumunu tespit ederek, Türk Denizciliğini küresel ölçekte öne çıkarmak amacıyla yol haritamızı belirlemek istiyoruz.

Bu bağlamda, Deniz Ticaret Odası olarak, kamu ve devletle yapılan temas ve görüşmelerde her zaman eksikliği görülen Denizcilik Sektörümüzün temel verileri ve büyüklüğü hakkında bir envantere ihtiyaç duyulduğundan, Odamız Meclisinde görüşülen ve Yönetim Kurulumuzca karar verilen Denizcilik Sektörü Envanteri Çalışmasını 2019 yılında başlatmış bulunmaktayız.

Denizcilik sektörümüzün bir envanterini çıkarmak, daha gerçekçi bilgi ve verilere dayandırmak, istihdam sayımızı, ciromuzu, ihracatımızı, yıllık döviz getirimizi ve şirket büyüklüklerimizi içeren bir çalışmayla sektöre yönelik mevzuat çalışmalarının, düzenlenmelerinin ve kamudan beklenecek desteklerin sağlıklı bir alt yapısını oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle, Odamızca Sayın Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu’nun İnovasyon Grubu ile yürütmekte olduğumuz Denizcilik Sektörü Envanteri Çalışması Projemiz ile ilgili olarak, anketleri cevaplayarak projeye katılım sağlamanız çok önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, anket çalışmalarına katılıp bilgi vermek suretiyle Denizcilik Sektörümüzün Envanteri Çalışmasına sahip çıkmanızı bekliyor, Sektörümüz adına destek ve yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum.

Vira Haber