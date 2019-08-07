DTO Aliağa’da bölgenin sorunları konuşuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını Aliağa Ticaret Odası’nda gerçekleştirdi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısının açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını Aliağa Ticaret Odası’nda gerçekleştirdi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısının açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında Haziran ayı toplantı zabıtları onaylandı. Haziran ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Temmuz ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı’nda Deniz Turizmi Uzmanı Nur Kan’ın, “ Türkiye’nin Deniz Turizmi Stratejilerinin İzmir için analizi” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Nur Kan sunumunda Deniz Turizmi kavramı üzerine açıklamalarda bulunurken, bu turizmin geliştirilmesi için ülkelerin istatistiklerini Aliağa turizmi için belirlenmesi gereken stratejileri Deniz Ticaret Odası üyelerine aktardı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının son gündeminde ise Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına Deniz Turizmi Uzmanı Nur Kan’a yapmış olduğu sunumdan dolayı teşekkür ederek başlayan Başkan Şimşek, odanın Temmuz ayı faaliyetlerini değerlendirdi.

Oda olarak imzaladıkları protokollere de değinen Şimşek “Aliağa Şubemiz ve ilçemizdeki diğer meslek Odaları ile Hampton By Hilton Oteli arasında üyelerimize özel indirim protokolü imzalamış bulunmaktayız. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, otel yönetimine de teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın İzmir’e yerli/yabancı yatırımların kazandırılması konusunda çalışan Yatırım Destek Ofisi’nden gelen heyet ile birlikte Nemport , Socar , Ege Gübre, Ege Çelik Limanlarını ziyarette bulunduklarını belirten Şimşek orta vadede yapılması planlanan Rüzgâr Santralinin taşımalarıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Ayvalık Bölgesine yapmış oldukları ziyarete de değinen Şimşek ziyaretleri sırasında birçok konuyu gündeme getirdiklerini belirterek şunları ifade etti: “ Şubemiz ve Ayvalık Belediyesi ortak projesi olarak Midilli ziyaretlerini gündeme getirdik. Yine Ayvalık’a yapılması planlanan çekek yeri konusunda Şubemiz olarak desteklerimizi bildirdik. Ayrıca üyemiz Setur Marina’ya yaptığımız ziyaret neticesinde ise denizcilik sektörümüze faydalı her türlü aktivite de ortak organizasyonlar yapılması konusunda görüşmeler yaptık. Dikili Belediyesi ile Dikili’den Midilliye yapılan seferlerle ilgili olarak bilgiler aldık. Çandarlı Yelken ve Su Sporları Kulübü’nü ziyaret ederek, Yönetim Kurulumuzun desteğiyle eğitim sahalarında kullanılmak üzere tahta palet kulübümüzün kullanımı için teslim edildi.”

Başkan Şimşek Temmuz ayı faaliyetlerinin ardından Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan ihracat/ ithalat rakamları ve faaliyetler üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Şimşek ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

Vira Haber