Deniz Ticaret Odası'ndan Anıtkabir Ziyareti

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyelerinden oluşan Heyet, Aslanlı Yol'dan mozoleye gelerek çelenk bıraktı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Ardından İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Heyet Üyeleri Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Tamer Kıran, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Türk milletine en büyük armağanınız olan, iftiharla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü münasebetiyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulumuz ve Meclis Üyelerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan büyük onur duyuyoruz.

Türk milletinin varoluş mücadelesini zaferle taçlandıran, tarihi bir dönüşümle ülkemizin makus talihini değiştirerek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan zatıaliniz ve kahraman silah arkadaşlarınızı her daim saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.,Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak, gösterdiğiniz “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma” hedefinizi rehber edinerek, “Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” direktifiniz doğrultusunda Türkiye'mizin 21. yüzyılda dünyanın en ileri denizci ülkeleri arasında yer alması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Mukaddes eseriniz ve mirasınız Cumhuriyetimizi her türlü şeraitte yaşatma ve muhafaza etmenin birinci vazifemiz olduğunun bilinciyle, ilkelerinizden ayrılmadan yolumuza devam edeceğimize söz verirken, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

Vira Haber