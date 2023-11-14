Tamer Kıran, SUBÜ Denizcilik MYO Simülatör Açılış Törenine Katıldı

Sakarya Kocaali’deki Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törene, Kocaali Kaymakamı Hakan Koç, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Taylan Kalkavan, İsmail Görgün, Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Akyol, Meclis Üyesi Orhan Semih Dinçel, Okul Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Tamer Kıran, günün önemine dikkat çekerek, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.

10 Kasım’ı bir matem günü değil, bu ülkenin başına gelmiş en önemli değer olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma ve anlama açısından bir fırsat günü olarak gördüğünü belirten Tamer Kıran, “Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve ilelebet payidar olmasının ancak iyi eğitim almış, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere olan güvenini; ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz’ diyerek ifade etmiştir. Dolayısıyla bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu vasiyetini yerine getirmeye vesile olacak bir açılışı da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

Denizcilik eğitiminin pahalı, idamesi kolay olmayan bir eğitim olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, bu eğitimin en temel unsurlarından birisi olan simülatörlerin tedariğinde yerli ve milli alternatif yaratılması için uğraştıklarını, yapılan çalışmalara büyük destek verdiklerini ifade etti.

Gelinen noktada bu işi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tamer Kıran, Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, İTÜ Denizcilik Fakültesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda artık yerli ve milli yazılım simülatörlerin kullandığını bildirdi.

SUBÜ Denizcilik MYO’nun yetkisini bu yıl alan yeni kurulmuş bir eğitim kurumu olduğunu belirten Tamer Kıran, lojistik açıdan stratejik konuma sahip olan Kocaali ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu, Karasu ve Melenağzı Limanlarının tam merkezinde bulunan okulun, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren önemli eğitim kurumlarımızdan bir tanesi olacağına inandığını belirtti.

MYO öğrencilerine denizcilik mesleği hakkında bilgi veren Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası tarafından temin edilen 8+1 Kullanıcılı, yerli yazılım GMDSS simülatörünün de aralarında bulunduğu simülatörlerin denizcilik eğitim için hayırlı olmasını temenni etti.

Törende, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Tamer Kıran’a plaket takdim etti.

Vira Haber