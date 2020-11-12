Deniz Ticareti Dergisi Kasım Sayısı Eki Okuyucu ile Buluştu

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım ayı Ek’i Araştırmacı Gazeteci/Yazar Osman Öndeş’in değerlendirmelerinin olduğu “Sahillerine Hapsedilmek İstenen Türkiye” ismi ile okuyucuyla buluştu.

Denizcilik camiasını ilgilendiren değerlendirme yazısı, Rodos ve Oniki Adalar sorunu konusunda yazılmış yerli ve yabancı çok değerli araştırmalardan, belgelerden esinlenerek hazırlanmıştır. Ek’te yer alan Osman Öndeş’in önsözü şöyle:

“Öncelikle belirtmeliyim; bu değerlendirme yazısı, Rodos ve Oniki Adalar sorunu konusunda yazılmış yerli ve yabancı çok değerli araştırmalardan, belgelerden esinlenerek, hazırlanmıştır.

Amacım, öncelikle yaşamını denizlerden kazanan Türk Deniz Ticaret dünyamızın her ferdinin, ailelerinin, dostlarının, olabildiğince her Türk’ün yakın mazisinde kendine ait adalarda neler olup bittiği hatırlamasıdır. Türkiye’yi maruz bırakılan feci haksızlıklara, acılara rağmen, komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Ancak kimse bu yüce devleti sahillerine hapsetmek kötülüğüne maruz bırakamaz. Barış içinde, komşularımızla denizlerimizdeki olası zenginlikleri paylaşarak gelecek kuşaklara çok daha çağdaş, gelişmiş birer vatan bırakmak istiyoruz. Oysa yakın yüzyılda Türklere reva görülenler son derece acılarla doludur!

Osmanlı İmparatorluğu’nun başına musallat olan ilk devlet İtalya’dır. İtalya’nın yayılmacı saldırganlığı Yunanistan’a yaramış ve tek kurşun atmadan, Kızıl Hisar / Meis’e kadar tüm Türk adalarına sahip çıkmıştır. Ege adaları konusunda üniversitelerimizin değerli hocalarının hazırladıkları pek çok eser, makale ve tezler bulunmaktadır.

Ege Adaları tarih sürecinde, bu eserler ve makaleler ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu çalışmaların bir eser bünyesinde birleştirilmesi dahi önem arz etmektedir. Türkiye, adalar konusunda temel strateji değişikliği yapmalı, adalar tarihini eğitimine eklemeli, genç kuşaklar Osmanlı Devletine aitken, elinden alınan adalarını öz adlarıyla da öğrenmelidirler.

* Adalar öyle sıradan bir konu değildir.

* Adaları her Türk yeniden öğrenmelidir.

* Türkiye Akdeniz’e kadar Ege’deki adalarını nasıl kaybetti.

* 1911-1912’de Rodos ve Oniki Adayı istila eden yayılmacı İtalya’dır.

* Ardından adalarımız Yunanistan’a sunuldu!

* Komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz.

* Fakat Yunanistan “Megalia Idea”yı ne yapacak?”

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/EK_OSMANONDES_KASIM_2020.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber