Rusya Sudan’da Deniz Üssü Kuracak

Sputnik'in geçtiği haber göre Rusya ve Sudan arasında, bu ülkede Rus Donanması’nın lojistik merkezinin kurulmasına ilişkin 25 yıllık anlaşma imzalanması planlanıyor. Sudan yönetimi bu teklife onay verdi. Anlaşma daha sonra otomatik uzatılabilecek.

Anlaşmanın metnine göre, Rusya Sudan’daki deniz üssünde nükleer enerji ünitelerine sahip gemilerini yerleştirebilecek. Merkezde aynı zamanda, en fazla 300 kişi kapasiteli 4 gemi bulunabilecek.

2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sudanlı mevkidaşı Ömer Beşir, Kızıl Deniz’de Rus deniz üssünün kurulma olasılığını görüşmüştü.

2019’da Sudan’da meydana gelen askeri darbe sonucu Ömer Beşir devrilerek tutuklanmıştı.

Rusya, Sudan’ın yeni yönetimini tanımıştı.

Vira Haber