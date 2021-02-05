Deniz Ticareti Dergisi'nden Balıkçılık Özel Eki!

Deniz Ticareti Dergisi Şubat ayı sayısı için balıkçılık sektörünün ele alındığı özel bir ek hazırladı.

Balıkçılık sektöründeki gelişmelerin ele alındığı, sektörü daha da büyütmek için önerilerin yer aldığı özel eke İMEAK DTO Deniz Turizmi Ve Deniz Kaynakları Müdürü İpek Sapmaz, İMEAK DTO 01 No’lu Balıkçılık Komitesi Başkanı Murat Kul, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, İMEAK DTO Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK DTO Karadeniz Ereğli (Batı Karadeniz) Şubesi Yön. Kur. Bşk. İrfan Erdem, İMEAK DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, İ.Ü. Öğretim Üyesi - Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Ateş gibi isimler değerlendirmeleriyle katkıda bulundu.

Vira Haber