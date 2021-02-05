İMEAK DTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı Düzenlendi

Denizcilik sektörünün en üst çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın başkanlığını düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik, Havacılık, Hudut İşleri Genel Müdürü Çağatay Erciyes ile birlikte meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın geçtiğimiz günlerde Mozart gemisine yapılan saldırıyı kınaması ve kaçırılan 15 denizcinin bir an önce kurtarılarak ailelerine kavuşturulması temennisi ile başladı. İlk gündem maddesi olan zabıtların onaylanması ile başlayan toplantı, İMEAK DTO Envanter Komisyonu Başkanı Adem Kocadağ’ın 2020 Aralık Ayı Mizanı ve Hesaplar Arası Aktarımı sunumu ile devam etti.

Toplantı üçüncü gündem maddesi olan Disiplin Komisyonu’nun Lotus Denizcilik ile ilgili yürüttüğü soruşturma ve aldığı “kınama kararı”ya sürdü. Disiplin Komisyonu Başkanı Fatih Yıldız, Eylül 2020’de Network Global A.Ş tarafından Lotus Denizcilik hakkında sunulan şikayet dilekçesinin soruçturmacı olarak atanan DTO üyesi Bülent Dandin tarafından araştırıldığını ve 1 Şubat 2021 tarihinde Disiplin Komisyonu’na sunulan fezlekede suçun sabit olduğunun anlaşıldığını ve “kınama cezası” verilmesine karar verildiğini kaydetti.

Fezleke ile ilgili bilgi veren Yıldız, şikayetçi Network Global A.Ş.’nin sunduğu dilekçede Ukrayna’dan Türkmenistan’a yaptıracakları taşıma için en uygun navlun teklifini veren Lotus Denizcilik ile 160 bin dolar üzerinden yükün gemiyle taşınması anlaşması yaptıklarını ve ücretin gemi firmasına peşin ödendiği ancak Lotus Denizcilik yetkilisinin sahte ödeme belgesi düzenlediği, taşıma öncesi bu paranın ödendiği ayrıca ek 11.900 dolar da çıkan ilave masraflar için ödeme yapılarak toplam ödenen miktarın 171.900 dolar olduğu ancak şikayet edilenin söz konusu navlunun kendilerine ödenmediği için gemiyi yüklemekten kaçınması olduğunu kaydetti.

Yıldız, şöyle devam etti; “Söz konusu gemi işletmecisi firma şikayet eden şirket tarafından kendilerine bildirilen ödeme belgesinin sahte olduğunu öyle bir paranın kendilerine gelmediğini ve dolayısıyla taşıma işini yapmayacaklarını beyan etmiş daha sonra şikayet edilen firmayla beraber yapılan görüşmelerde herhangi bir netice elde edilememesi üzerine Lotus Denizcilik’i İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘dolandırıcılıktan’ şikayet etmiş. Mahkeme ise şikayet edilen firma yetkilisini ‘nitelikli dolandırıcılıktan mahkum’ etmiş. Söz konusu mahkumiyet kararı Yargıtay Ceza Dairesi tarafından da onaylanmış. Şikayet eden firma bu nitelikli dolandırıcılık fiilini ceza mahkemesi kararıyla da sabit olduğu üzere yaptığı tespit edilmiş olan firma hakkında ayrıca disiplin soruşturması yapılması istemiyle Odamıza şikayette bulunmuş.

Yapılan soruşturma neticesinde soruşturmacı Bülent Dandin’in yapmış olduğu değerlendirme şu şekilde tezahür etmiş. Şikayetçinin şikayet dilekçesi ve ekindeki delilleri ile şikayet edilen şirket yetkilisi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde almış olduğu mahkumiyet kararı ve Yargıtay onama kararı incelenmiştir. Disiplin soruşturmamıza taşınan olayın ceza mahkemesinde sonuçlanan olayla aynı olduğu Ağır Ceza Mahkemesi’nde cezalandırılan ve cezası kesinleşen Yalçın Kaya’nın şikayet edilen şirketin DTO kayıtlarında görünen yetkilisi olduğu şikayet dilekçesinde anlatılan maddi vakanın ağır ceza mahkemesi kararı ve gerekçesiyle ile örtüşüyor.

Bu şirket üzerinden e-mail üzerinden oluşturulan sahte ödeme belgesi ile şikayetçiyi hileli davranışları ile şikayet eden şirketten 171.900 dolar navlun beledini peşin olarak tahsil ettiği halde taşıma işini yerine getirmediği, söz konusu parayı da iade etmediği böylelikle şikayet edilen şirketin işin en başından beri şikayet eden şirketi dolandırma kastıyla hareket ederek haksız menfaat sağladığı kanaatine varılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu 4. Maddesinde mensuplarının birbirleri ve halk ile olan dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ve ahlak ile dayanışmayı korumak, 12/A maddesinde ise meslek ahlakını disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek ise Oda görevlerimiz arasında sayılmıştır. Kanunda her ne kadar üyeler ve halk ile arasındaki ilişkilerde dürüstlük güven ve disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumanın oda görevi olduğu ifade edilmiş ise de aslında kanun üyelerin birbirleri halk ve müşterileriyle olan münasebetlerinde bu değerleri temel alan ilişki içinde olmaları gerektiğini ifade etmeye çalışmış ilerleyen hükümlerinde de zaten aksi davranışın disiplin suç ve cezasını teşkil edeceğini belirtmiştir.

Soruşturmamıza yansıyan olayda şikayet edilen şirket müşterisi konumundaki şikayetçi şirkete karşı taahhütlerini yerine getirmemiş, dürüst davranmamış, müşterinin güvenine aykırı hareket etmiş ve çeşitli hileli davranışları ile haksız ve suç teşkil eden şekilde menfaat elde etmiştir. Tüm bu sebeplerle şikayet edilen şirketin eylemine uyan fiili sebebiyle Kınama cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Soruşturmacı üye Bülent Dandin’in 1 Şubat 2021 tarihli fezlekesine uygun olarak Lotus Denizcilk hakkında 2 Mart 2005 tarihli ve 25 bin 743 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren DTO ve TOBB üyelerine verilecek disiplin ve para cezalarıyla ilgili disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu ile ilgili yönetmeliğin 5B2 maddesinde yer alan müşterisine veya iş sahiplerine karşı taahhütlerini yerine getirmemek fiilini ihlal ettiğinden kınama cezası verilmesi meclise oy birliği ile arz olunur.”

Toplantı, diğer gündem maddeleriyle devam etti.

Vira Haber