Umman Denizi'nde 275 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gemide yapılan aramada yedi torba şüpheli narkotik ele geçirildi ve test edildi. Torbaların toptan satışta tahmini 2,9 milyon dolar değerinde eroin içerdiği anlaşıldı.

Birleşik Görev Gücü (CTF) desteğiyle yürütülen bu operasyonun, geçen Ekim ayından bu yana başarıyla sonuçlanan yedinci CMF uyuşturucu operasyonu olduğu belirtiliyor.

COVID-19'u bulaş riskini azaltmak için ABD Donanması kruvazörü USS Philippine Sea'in yatılı ekibinin, ele geçirilen tüm kaçak malların dekontaminasyonu dahil olmak üzere ihtiyati tedbirler aldığı açıklandı.

CTF-150, suç ve terör örgütlerini tespit edip etkisiz hale getirmek üzere Basra Körfezi dışında deniz güvenliği operasyonları yürütüyor. Uluslararası birim şu anda beşinci kez görev gücüne liderlik eden Kanada Kraliyet Donanması tarafından yönetiliyor. Aralık ayı başlarında, güdümlü füze avcısı USS Ralph Johnson, Umman Denizi'ndeki devletsiz bir Arap yelkenlisinden gelen 900 kilodan fazla narkotik sevkiyatını yakalamıştı.

Fransız ve İngiliz kuvvetleri de önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Kasım ayının ortalarında Fransız Floréal firkateyni Kuzey Hint Okyanusu'ndaki bir gemiye binerken 450 kilo metamfetamin ve 365 kilo eroin ele geçirdi.

Floréal ayrıca, Kasım ayı başlarında Umman Denizi’nde 8 milyon dolardan fazla değerde esrar ele geçirdi. Ekim ayının ortasında Kraliyet Donanması fırkateyni HMS Montrose 460 kilo metamfetamin ele geçirerek görev gücü için yeni bir rekor kırmıştı.

CTF-150 görev gücünün önceliği olan Umman Denizi'ndeki narkotik kaçakçılığı, genellikle terörist ağlar için gelir kapısı olarak biliniyor.

Vira Haber