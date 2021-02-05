Milyonluk Lojistik Operasyonlar "Cep"ten Yönetiliyor

Pandemi sürecinde hayatın her alanında etkisini artıran dijitalleşme, lojistik sektöründe de yoğunluğunu artırırken, geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde kıtaları aşan devasa lojistik süreçlerini çok daha hızlı ve kolay tamamlama olanağı veriyor.

Lojistik sektörüne özel yazılımlar geliştiren Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik, tüm lojistik süreçlerini uzaktan takip etmeyi mümkün kılan mobil uygulamaların, operasyonel işlemlerin hızını artırmak için de tercih edildiğini belirtti.

LOJİSTİĞİ TEK EKRANDA VE HER YERDE YÖNETMEK MÜMKÜN

Lojistiğin de lojistik yazılımlarının da geleceğinin mobil uygulamalardan geçtiğini anlatan Çelik, “Potansiyelinizi Doğru Yönetin” mottosuyla hareket ettiklerini söyledi.

Çelik, “Araçların yakıtı, sürücüsü, gidilen mesafeler, araçların takibi, yapılan masraflar, gümrük işlemleri, faturalandırmalar gibi işlemleri ayrı ayrı programlar üzerinden takip etmek hem zaman hem de nakit kaybı. Biz gerçekleştirdiğimiz entegrasyonlar ile işlemleri tek bir ekrandan yönetme ve kontrol etme imkanı verirken, mobil uygulamalarımız sayesinde bunu her yerden yapma imkanı yaratıyoruz. Böylece potansiyelin doğru yönetilebilmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

LOJİSTİĞİN GELECEĞİ MOBİL UYGULAMALARDA

Çelik, lojistik yazılımlarını kullanmayan firmaların önümüzdeki süreçte büyük ölçüde eleneceğini dile getirerek, “Lojistik sektöründe yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ancak yazılım ve mobil uygulamalarla mümkün olacak.” dedi.

Siber Yazılım’ın mobil uygulamasının sağladığı kolaylıklara da değinen Çelik, mobil uygulamalar sayesinde yurtiçi taşıma organizasyonlarından uluslararası lojistik süreçlere, depo ve antrepo aşamalarından muhasebe, finans ve banka işlemlerine kadar lojistiğin bütün süreçlerin tek ekrandan çok daha hızlı yönetildiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber