Deniz Ticareti Dergisi’nin Aralık Sayısı Çıktı
Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin Aralık sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu.
A+A-
Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Aralık ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen denizcilik envanter çalışması değerlendirmesi yer alıyor.
Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.
Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
İyi okumalar…
Vira Haber
Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : deniz ticareti dergisi, imeak deniz ticaret odası
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.