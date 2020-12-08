Sirena 88’in İkinci Gövdesi Suya İndirildi

Tasarımı, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyan Sirena 88’in ikinci gövdesi, Aralık ayında Amerika’ya doğru yola çıkacak.

Lüks, performans ve konforu 27 metrelik bir tekne hacminde buluşturan Sirena 88’in ilk gövdeye göre müşteri istekleri de göz önünde bulundurularak tekne içi merdiven tasarımı, dashboard ve kaptan köşkü optimize edildi. Ayrıca mürettebat kabini büyütülen Sirena 88’inkullanım alanı artırılan garajına, tender bot ile jet ski sığabiliyor.

Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara benzersiz bir aydınlık veriyor.

Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, kıç tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisiyle Sirena 88'in flybridge'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı.

Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,100 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip.

Vira Haber