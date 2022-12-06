Deniz Ticareti Dergisi’nin Aralık Sayısı Çıktı

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Aralık sayısının meclis gündeminde küresel ekonomideki durum, Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeler ve denizcilik sektörünün halihazırdaki problemleri dile getirildi.

Söyleşi bölümünde görüşlerine yer verilen İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Deniz Ticareti Dergisi’ne; nasıl bir Meclis hedeflediğini, 2023 yılında denizcilik sektörü için en önemli konuların neler olacağını anlattı.

Anadolu Yakası Kumcular Kooperatifi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Yaşar Naiboğlu ise Anadolu Yakası’ndaki en büyük Ro-Ro terminali olan Anadolu Port’ta gelinen son noktayı değerlendirdi.

Dergide “sektörden” disiplin başlığı altında İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 120’nci yılına özel Deniz Ticareti Dergisi’ne değerlendirmelerde bulundu. Düzgit, ülkemizde bu kadar eski geçmişi olan çok az müessese olduğuna dikkat çekerek, dernek olarak her zaman aktif çalıştıklarına vurgu yaptı.

Deniz Ticareti Dergisi’ni okumak için tıklayınız.

Vira Haber