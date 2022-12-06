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  3. Hatay kıyılarında nesli tükenme tehlikesindeki Akdeniz foku görüldü
Hatay kıyılarında nesli tükenme tehlikesindeki Akdeniz foku görüldü

Hatay kıyılarında nesli tükenme tehlikesindeki Akdeniz foku görüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesi kıyılarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüldü.

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Çevlik bölgesinde kıyıya yakın yüzen bir Akdeniz foku, sahilde gezen vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, fokun deniz yüzeyinde yüzmesi ve suya dalıp çıkması yer alıyor.

Yaklaşık 10 dakika kıyıya yakın yüzen fok, bir süre sonra gözden kayboluyor.

Vira Haber

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