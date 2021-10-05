Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim Sayısı Çıktı!
Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu.
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Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen denizcilik sektörünün güncel sorunları üzerine değerlendirmeler yer alıyor.
Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.
Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
İyi okumalar..
Vira Haber
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Etiketler : deniz ticareti dergisi, imeak dto
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