Sirena Marine Bursa’nın en büyük 250 şirketi arasında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent ekonomisine en fazla katkı sağlayan ilk 250 firma belirlendi. BTSO'nun verilerine göre 2006'da kurulan ve her yıl daha da büyüyerek dünya markasına dönüşen Sirena Marine, Bursa ekonomisine katkı sağlayan en büyük 250 şirketi arasında 129. sırada yer aldı.

BTSO verilerine göre sektördeki 15. yılında yatçılık endüstrisinin dünyadaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Sirena Marine, 2020 yılında 267 milyon 859 bin 811 TL'lik net satış gerçekleştirerek 129. sırada yer alırken, ihracatta da 26 milyon 232 bin 417 dolara ulaşarak 55. sırada yer almayı başardı. Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 946 milyon 777 bin TL’lik net aktif toplamıyla da listede 30. sırada yer aldı.

Bugün, Sirena Marine tarafından üretilen lüks motoryat ve yelkenliler dünyanın farklı denizlerinde boy gösteriyor. Sirena Marine her zaman en iyiyi hedefliyor ve bu yolda tutkuyla ilerlerken hem kendi hem de alt markalarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Ürettiği teknelerin neredeyse yüzde 90’nı ihraç eden Sirena Marine, bunu tamamen Türk işçiliği ve bugüne kadar Sirena Marine çatısı altında yarattığı know how ile yapıyor. 800’ü aşkın kişinin çalıştığı Orhangazi’de 150 bin metrekare alandaki tesisinde her şeyi kendi bünyesinde çözümlediği entegre bir ekosistem içinde üretim yapıyor. Şirket bu yılın ilk yarısında da geçen yılın cirosunu aşarak 373 milyon 641 bin TL’lik satış rakamına ulaşarak, küresel büyümesini sürdürüyor.

Vira Haber