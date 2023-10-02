Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim sayısı yayınlandı.

DTO’nun Meclis Toplantısında Son Ekonomik Gelişmeler Değerlendirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Eylül ayı Meclis Toplantısı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında, DTO'nun meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu bir sunum yaptı.

DTO Yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki Açılışlara Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Köprüüstü ve GMDSS Simülatörlerinin açılış törenine katıldı.

Piri Reis Üniversitesi Tercih Dönemini Başarıyla Geçirdi

Piri Reis Üniversitesi 2023-2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre programları yüzde 98,3 doluluk oranına ulaşarak, en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Haberlerin detayları ve daha fazlası için;

Deniz Ticareti Dergisi: tıklayınız.