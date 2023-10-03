QTerminals Antalya Limanı, SH Diana’yı Ağırladı

Bahama bayraklı 125 metre uzunluğundaki 12 bin 255 grostonluk SH Diana isimli kruvaziyer gemisi, 62 yolcusu ve 120 tayfasıyla, QTerminals Antalya Limanı’na ulaştı. QTerminals Antalya’yı ziyaret eden SH Diana'nın yolcuları, Antalya’nın tarihi yerlerini gezip alışveriş yaptı. Dev yolcu gemisinin Antalya’dan sonraki durağı ise Limassol Limanı olacak.

İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan QTerminals Antalya, kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıyor. Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, tüm turizm sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen kruvaziyer turizminde teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle öne çıkıyor.

Kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl geçirdiklerini söyleyen QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanımız mevcut. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber