Deniz Ticareti Dergisi’nin Eylül Sayısı Çıktı

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Eylül sayısının meclis gündeminde balıkçılık sektörü ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Aslan’ın da katılım sağladığı meclis toplantısında Tarım Bakanlığı Su İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Balıkçılık ve Su Ürünleri” ile ilgili sunum yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması’nda” dereceye giren katılımcılar Volkan Varışlı, Yunus Emre Şenol ve Enes Karaoğlu Deniz Ticareti Dergisi’ne projelerini ve hedeflerini anlattılar.

Söyleşi bölümünde ise İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TOBB Denizcilik Meclisi Başkanı, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Deniz Ticareti Dergisi’ne Gümrük Mevzuatını değerlendirdi. Recep Düzgit ile ayrıca sektörde yaşanan gelişmeleri, kendi önlerindeki önemli konu başlıklarını konuştuk.

Dosya disiplin başlığı altında ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke tarafından tercih edilen Türk yat firmalarının yöneticileri ile neden tercih edildiklerini, kalifiye eleman konusunu ve hedeflerini konuştuk. Barka Shipyard Kurucusu Begüm Doğulu, Bilgin Yachts Tersane Müdürü Mehmet Şengün, NUMARINE Uluslararası Satış Müdürü Ali Tanır, Sirena Marin Ticari Direktörü Ali Önger, Mengi Yay Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Mengi ve Venture Yachts Kurucu Ortağı Mehmet Yurdakul önemli değerlendirmelerde bulundular.

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Vira Haber