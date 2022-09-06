Sirena 78 Dünya Prömiyerini Cannes Yachting Festivali'nde Yapıyor

Sınıfında lider iç hacim ve güverte alanına sahip Sirena 78, kişiselleştirilebilen tasarım seçenekleriyle akılcı yerleşim çözümleri sunuyor. German Frers tasarımı yenilikçi gövdesi birinci sınıf menzile ulaşırken verimlilik ve performansta da zirveye oynuyor.

Dünyanın en prestijli yat fuarlarından biri olan Cannes Yachting Festival, 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Cannes Yachting Festival’in bu seneki yıldızı Sirena Yachts’ın en yeni modeli Sirena 78 olacak. Sirena 78, ilk kez Cannes Yachting Festival’de dünyanın karşısına çıkacak.

Sirena 78’i kısaca “kişiye özel tasarlanabilen uzun menzilli” bir yat olarak özetlemek mümkün. Ancak gövdesinde birçok yenilikçi ayrıntıyı içeriyor. Sirena 78, ailelerin ve misafirlerinin güvenli ve konforlu uzun yolculuklar yapması için tasarlanmış bir yat. Kişiye göre özelleştirilebilen konforlu iç mekanları, verimliliği ve performansı bir araya getiren Sirena 78, tüm bu özellikleriyle kendi sınıfında birçok tekneyi rekabette saf dışı bırakmayı başarıyor.

Sirena 78’in öne çıkan birçok özelliğinden biri, tekne sahibine açık (open), yarı kapalı (semi enclosed) ve tamamen kapalı (fully enclosed) olmak üzere üç farklı flybridge seçeneği sunması. Bu seçeneklerden üçü de farklı avantajlara sahip. Açık flybridge güneşli ve sakin havalar için uygun. Ancak yine de sabit ve sağlam tavanıyla misafirlere gölge alan sağlıyor. Tamamen kapalı seçenek ise teknesini daha soğuk iklimlerde ve sert denizlerde kullanacaklara yıl boyunca korunaklı ve konforlu bir kapalı flybridge sunuyor. Süper boyutlu pencereler kapalı bölümleri mükemmel deniz manzarası ve doğal ışıkla dolduruyor. Üstelik canlandırıcı deniz esintisi için yan camlar elektronik olarak açılıp kapanabiliyor. Her iki seçeneğin en iyi özelliklerini bir arada sunan yarı kapalı versiyonda ise açık bir kıç bölümü bulunuyor. Üç seçeneğin de ortak noktası flybridge’ten ana güvertedeki salona spiral bir merdivenle doğrudan erişilebilmesi.

Çığır açan iç yerleşim düzenlemesi

Sınıfında lider iç hacme sahip Sirena 78, sektörde çığır açacak yerleşim düzenlemeleriyle tekne tutkunlarının karşısına çıkıyor. Sirena 78’in tasarımcıları çok cesur bir karara imza attı ve dümen mahallini güverte katından kaldırarak ezber bozan bir salon tasarımı ortaya çıkardı. Bu cesur karar tekne sahiplerinin daha geniş alanda ve daha rahat şekilde misafirlerini ağırlayabilmesini sağladı. İç mekanlar, flybridge’te olduğu gibi tavandan zemine ulaşan camlar sayesinde çok aydınlık ve ferah.

Mutfak bir evin en sıcak buluşma noktasıdır. Sirena 78’de de güverte katında konumlandırılan tam donanımlı mutfak bu görevi üstlenmeye aday. Teknesinde misafir ağırlamayı ve yemek pişirmeyi sevenleri kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak devasa mutfağın ortasında yer alan ada tezgah alternatif bir buluşma noktası. Sirena 78’in mutfağı, ada dışındaki geniş

tezgahı, derin lavabosu, tam donanımlı ekipmanı ve ekstra saklama alanlarıyla yemek hazırlama işini büyük bir keyife dönüştürüyor. Yemek yapmanın teknede giderek önemli hale gelmesiyle salonda açık mutfak konseptinin daha fazla ilgi gördüğüne dikkat çeken Sirena 78’in iç tasarımcısı Cor D Rover, “Mutfak tasarımı bir üst seviyeye taşınarak ve genel tasarım konseptine entegre edilerek, işlevsellik açısından öne çıkıyor ve aile ile misafirler için rahat bir buluşma yerine dönüşüyor” diyor.

İç mekanda hareketli mobilya konsepti

Sirena 78’in öne çıkan bir başka özelliği de iç mekanlardaki hareketli mobilya konsepti. Bu konsept çerçevesinde Sirena 78’in tasarımcıları tekne sahibine kanepe, sehpa gibi eşyaları kendi tercihlerine göre yerleştirme özgürlüğü tanıyor ve onları mümkün olduğunca yaratıcı olmaya teşvik ediyor. Tekne sahiplerine iç yerleşimde de üç farklı tasarım stili çeşidi sunuluyor: Inspiration (İlham), Serenity (Dinginlik) ve Elegance (Zarafet). Inspiration, duyuları yatıştıran ve dış ortamı içeri davet eden hafif, havadar malzemeler ve renk paletleriyle oluşturuluyor. Hafif bal rengi ahşap ve yumuşak yarı parlak cilasıyla Serenity, misafirlere ev sıcaklığı yaşatıyor. Elegance ise cesur koyu ahşap ve antrasit görünümüyle dikkat çekiyor, maskülen ve enerjik bir görünüm yaratıyor.

Sirena 78’de kamaraların yerleşimi de çok kullanışlı ve pratik. Tekne sahibine özel master kamara güvertenin altında yer alıyor. Teknenin tüm enine yayılan geniş master kamara, banyo ve giyinme alanına sahip. Diğer Sirena modellerinde olduğu gibi kral boy yatak, dev pencereler ve bol saklama alanının bulunduğu Sirena 78’in master kamarasındaki iki kişilik yemek masası ise büyük bir fark yaratıyor. Baştaki VIP kamarada, güverte alanından maksimum fayda sağlamak için çift kişilik yatak verev bir şekilde yerleştirildi. Dört metre uzunluğundaki gövde pencerelerinin yanına yerleştirilen sabit şezlong ise kamara sahibine suyun akışını seyretme fırsatı tanıyor. Master ve VIP kamaraların arasında ise iskele ve sancakta olmak üzere, her biri ebeveyn banyo ve iki adet twin yatağa sahip iki adet misafir kamarası bulunuyor.

Benzersiz dış mekan ve kusursuz performans

Sirena 78’in geniş yüzme platformu denize erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra arkada yer alan geniş kapalı alanı ile iki yataklı bir mürettebat kamarasına ev sahipliği yapıyor. Dış alanın dikkat çeken en önemli özelliği ise yumuşacık ve konforlu minderleri ile güneşlenme alanına dönüşebilen oturma grubu. Ön güvertede bulunan bu alan alçak masaları ve L şeklinde kanepeleriyle tam anlamıyla bir açık hava salonu etkisi yaratıyor.

Sirena Yachs’ın son modeli, serideki diğer kardeşleri gibi verimlilik ve performansı kusursuz bir şekilde birleştiren gövde tasarımıyla üretildi. İleri teknoloji ve işçilik kullanılarak inşa edilen gövde, daha önce Sirena Yachts için altı model tasarlayan German Frers'in imzasını taşıyor. Yenilikçi yarı deplasman gövde hatları sayesinde Sirena 78, hem konforlu seyir hem de deplasman hızlarında birinci sınıf menzil sunuyor.