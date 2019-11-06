Deniz Ticareti Dergisi'nin kasım sayısı çıktı

DTO’nun ekim ayı meclis toplantısı ve 4’üncü müşterek meslek komiteleri toplantısının detaylı bir şekilde anlatıldığı dergide, sektörle ilgili birçok sorun ve çözüm önerileri ele alındı. Bunun yanında yakıt ikmalcilerinin yıllık toplantısı IBIA’nın bu yıl ki İstanbul toplantısında IMO’nun 2020 sülfür düzenlemesi konuşuldu.

Akademik bakış köşesinde de “İplikten kurumsal yönetim anlayışına…” yazısının yer aldığı Deniz Ticareti Dergisi kasım sayısında “Türk armatörler birleşerek bir başarı hikayesi yazdılar” yazısı da bulunuyor. Ayrıca, Haydarpaşa Limanı ile ilgi bir yazının bulunduğu kasım sayısında odadan ve şubelerden haberlerin yanı sıra gemi tutulmaları, hukuk, deniz ve mizah, sektörden haberler, lojistik, bunker, S&P, yük istatistikleri ve istfix analizi bulunuyor. Dergiyi DTO’dan ya da Tayf Ajans’tan temin edebilirsiniz.

Vira Haber