Z.K M.T A.L. Mezunlar Derneği’nden Olağanüstü Genel Kurul

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, 17 Kasım pazar günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul ve mezunlar buluşmasına hazırlanıyor.

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, saat 14.00’da başlayacak.

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği konuyla ilgili bir açıklama yaparak Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bugünlere geldiği süreci anlattı ve 92 yıldır denizci yetiştiren okulun yine denizci yetiştirmesini istedi.

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından yapılan açıklama aynen şöyle:

Hatırlatmak gerekirse; Ocak 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İ.T.Ü. arasında imzalanan protokol ile Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde İ.T.Ü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulması ve her iki okulun birlikte eğitim vermesi yönünde mutabakata varılmıştı. Fakat ilerleyen zamanda protokol ihlal edilmiş ve Ziya Kalkavan'ın öğrenci alması engellenmişti.

Sonrasında ise başta okul mezunları olmak üzere Deniz Ticaret Odası ve denizcilik camiasının vermiş olduğu destek ile ülke genelinde yayınlanmış sınav kılavuzu revize edilmek zorunda kalmış ve okul öğrenci almaya devam etmişti.

Yine imzalanan protokolde belirtildiği halde İ.T.Ü. yabancı diller fakültesi öğretmenleri tarafından verilecek İngilizce hazırlık eğitiminden Ziya Kalkavan M.T.A.L. yoksun bırakılmıştı.

Halbuki protokolün imzalandığı tarihten önce Odemed'in büyük çabalar harcayarak kurduğu Deniz Ticaret Odası, I.T.Ü. Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Ziya Kalkavan M.T.A.L. temsilcilerinden oluşan Proje Okul Danışma Kurulu denizciliğin mabedi Ortaköy 'ün eskiden olduğu gibi yatılı hale getirilmesi ve İngilizce hazırlık eğitiminin gerekliliği hakkında Ankara'ya raporlarını çoktan sunmuştu.

Yeni yönetim ile denizcilik camiasında daha da aktif olmayı hedefleyen Odemed, Türk Denizciliğinin 92 yıllık mabedinin denizcilik eğitimindeki geçmişine saygı duyulması gerektiğini ve camia olarak sahip çıkılması gerektiğini savunuyor. %82 lik bir başarı ile denizci yetiştiren okul, bu başarıya rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teknoloji Lisesi haline getirilmesi hedefi ile I.T.Ü. elitizmi altında itibarsızlaştırılıyor.

İşte tam bu noktada Ortaköy mezunları camiaya seslerini daha gür duyurabilmek için olağanüstü genel kurula gidiyor.

Denizcilik camiasına seslendikleri sloganla; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk denizcilik okulu, 92 yıldır denizci yetiştiren okul bırakın denizci yetiştirmeye devam etsin. Ortaköy Yaşasın, Yaşasın Ortaköy...

Vira Haber