Paşabahçe vapurunun kaderi belli oldu

Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilerek toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine bedelsiz olarak verilecek.

AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda, vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanarak İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.

Paşabahçe semtinin bulunduğu Beykoz Belediyesi’ne 2009 yılında devredilen vapur bir süre nikah salonu olarak kullanılmıştı. İstanbul Boğazı’nda dolaşırken kültür sanat etkinlikleri yapması planlanan vapur, 1 yıl sonra iskeleye çekilmişti. Bir üniversiteye bağışlanması ya da sabit müze olarak kullanılması düşünülürken maliyetleri hesaplanınca batırılması gündeme gelen vapur, hurdaya ayrılarak kaderine terk edilmişti. Sualtı canlılarına yuva olması için batırılması düşünülen vapurun çevre kirliliği oluşturacağı düşüncesiyle eritilmesi bile istendi. 9 yıldır kaderine terk edilen vapurun kurtarılması için imza kampanyaları sürerken, İstanbulluların çabaları sonuç verdi. Beykoz Belediyesi sahilde bekleyen geminin Şehir Hatları Genel Müdürlüğü’ne iadesi için işlemleri başlatırken, İstanbul Liman Başkanlığı söküm ihalesini iptal etti.

BOĞAZ'IN EN HIZLISI

Şehir Hatlarının en büyük ve en hızlı en gemisi olduğu belirtilen Paşabahçe, İtalya'da inşa edildi. İtalya'dan İstanbul'a getirilen gemi 17 Ekim 1952'de seferlere başladı. 73,84 metre boyunda, 12,98 metre eninde, 3,90 metre derinliğinde, 1042 gross tonilatoluk, 839 ton boş ağırlığı bulunan tarihi yolcu gemisi, yıllar boyunca İstanbullulara hizmet verdi. Son olarak Eminönü-Adalar ve Çınarcık-Yalova ekspres seferleri yapan gemi 2010 yılında çürüğe ayrılmıştı.

Vira Haber