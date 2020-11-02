Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım Sayısı Çıktı
Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu.
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Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen 2020 yılı ekonomi değerlendirmesi yer alıyor.
Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.
Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. İyi okumalar…
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Ticaret Odası, İMEAK, Deniz, Denizcilik, Vira Haber
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