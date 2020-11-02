ODEMED’den YTÜ’ye Ziyaret

ODEMED Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, yönetim kurulu üyeleri Emrah Demir ve Naz Kesmenoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde eğitim anlamında karşılıklı olarak neler yapılabileceği, ortak hangi çalışmalara imza atılabileceği konuları istişare edildi. Ziyarette ayrıca mesleki ve akademik eğitim alanında ortak proje üretimi hakkında da bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. ODEMED Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Mustafa Akyol ziyarette günün anısına Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’a bir anı objesi takdim etti.

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