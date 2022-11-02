Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım Sayısı Çıktı

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım sayısının meclis gündeminde seçim heyecanı vardı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 9. dönem son meclis toplantısında söz alan birbirinden önemli meclis üyeleri teşekkür konuşmalarını yaptı.

15 Ekim Cumartesi günü, Tuzla’da Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü’nde gerçekleştirilen DTO seçimleri de sonuçlandı. Dergide geniş bir çerçevede ele alınan seçimde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın Mavi listesi 1800 oy ile açık ara farkla seçimi kazandı. Turuncu liste 126 oy alırken, Beyaz listeye 19 oy çıktı. Katılımın yüksek olduğu İMEAK DTO Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda sandıklar kapandıktan sonra oyların sayımı yapıldı. Denizciliğin farklı kollarını temsil eden 48 meslek komitesi içerisinde mavi liste ile seçime giren Tamer Kıran, 47 meslek komitesini kazandı.

Söyleşi bölümünde görüşlerine yer verilen Jotun Boya Doğu Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Satış Direktörü Hakan Özan, 2022 yılını değerlendirerek ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattı.

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ise hedeflerinin başında “Hidrojen Cell” teknolojisi ile seyir yapabilen projeleri sipariş defterlerine eklemek olduğunu söyledi. Paksu, Deniz Ticareti Dergisi’ne 2023 yılını değerlendirirken, 2024 hedeflerini ve Ar-Ge çalışmalarını da anlattı.

Dergide, “Ukrayna limanlarında 8 aydır alıkonulan gemilerin mağduriyeti sürüyor” başlığı altında mahsur kalan gemilerin neler yaşadığı, KOSDER Armatörleri Derneği’nin tespitleri ve takipleri ile sigorta kapsamında neler olabileceği konularını ele alındı.

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Vira Haber