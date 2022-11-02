Sirena Yachts Bir Kez Daha ABD'yi Fethetti

Sirena Yachts ABD’nin en prestijli yat fuarlarından biri olan Fort Lauderdale International Boat Show’da gövde gösterisi yaptı. Sirena Yachts, 26-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda Sirena 58, Sirena 58 Coupe, Sirena 68 ve Sirena 88 modellerini podyuma çıkardı. Modeller fuarın en dikkat çeken modelleri arasında yer aldı.

Germán Frers tasarımı yarı deplasman özel gövde şekli sayesinde Sirena 58, konforlu ve güvenli uzun yolculuklar sunuyor. Düşük yakıt tüketimiyle 58, 10 knot'lık seyir hızıyla 850 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Sirena 58'in iç mekanları İtalyan tasarımcı Tommaso Spadolini imzası taşıyor. Zamansız ve her daim klasik tasarımlarıyla bilinen Spadolini, klasik ve modern unsurları bünyesinde barındıran Sirena 58'i temiz, sade ve temel çizgiler sayesinde uyumlu ve dengeli bir tasarım olarak tanımlıyor. Sirena 58’in Coupé versiyonu da modern bir tasarıma ve yenilenmiş daha alçak bir üst yapıya sahip. Düşük yakıt tüketimiyle de dikkat çeken Sirena 58 Coupé, standart makineleri ile ulaştığı 26 knot üzeri maksimum hızla özellikle sürat tutkunlarının beğenisini topladı.

Dünyanın karşısına ilk kez 2021 Cannes Yachting Festival’de çıkan Sirena 68 de diğer Sirena Yachts modelleri gibi Germán Frers imzası taşıyor. Sahiplerine birçok farklı yerleşim planı ve dekor alternatifleri sunan Sirena 68, kişiye özel hale getirilebiliyor. Geniş bir hacmi içeren gövde yapısı, tüm misafirlerin bir arada olsalar dahi konforlu zaman geçirebilecekleri alanlar sunuyor.

Fort Lauderdale International Boat Show’da Sirena Yachts standının bir başka gözde modeli de Sirena 88 oldu. Dünyada büyük bir satış başarısı yakalayan Sirena 88, uzun menziliyle öne çıkıyor. Özelikle uzun ve zorlu seyirler için tasarlanan Sirena 88’in menzili 2.000 deniz miline ulaşıyor. Her türlü deniz koşulunda dengeli seyir özelliklerine sahip Sirena 88 de sahibinin isteklerine özel tasarlanarak en yüksek seviyede konfor sunuyor.

Sirena Yachts, Fort Lauderdale International Boat Show’da yeni süperyat serisinin duyurusunu da yaptı. Mühendisliği Van Oossanen Naval Architects, dış tasarımı ise Luca Vallebona’ya ait yeni seri 35, 42 ve 50 metre olmak üzere üç modelden oluşacak. Yeni serinin, süperyat endüstrisinde çok önemli bir pazar payına sahip olan ABD’de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sahibinin mahremiyetine ve rahatlığına öncelik veren serinin hedef kitlesi 40-50 yaş aralığındaki yeni nesil süperyat tutkunları.