Deniz Ticareti Dergisi’nin Kasım Sayısı Yayında

Öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde;

DTO’nun Meclis Toplantısında Ekonomi ve Güncel Konular Değerlendirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Meclis Toplantısı, 5 Ekim 2023 Perşembe günü Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında DTO’nun meclis salonunda yapıldı.

İMEAK DTO, Cumhuriyet’in 100. Yılını “Cumhuriyet Balosu” İle Kutladı

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, Cumhuriyetin 100. Yılını, 3 Kasım 2023 Cuma akşamı düzenlediği “Cumhuriyet Balosu” ile kutladı.

Cumhuriyet'in 100. Yaşı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı 29 Ekim’de yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yüz binlerce kişinin sokaklara akın ettiği kutlamalarda dev bayraklar açıldı, marşlar söylendi, törenler düzenlendi. En büyük özlem yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’eydi; öyle ki, Anıtkabir bu 29 Ekim’de 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

DTO’nun 10’uncu Dönem 3’üncü Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 10’uncu Dönem 3’üncü Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 20 Ekim Cuma günü, Piri Reis Üniversitesi Rıdvan Kartal Konferans Salonu’nda yapıldı.

Piri Reis Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı

Piri Reis Üniversitesi’nin, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü, Tuzla Deniz Kampüsü’nde yapıldı.

Tamer Kıran NTV’de Denizcilik Gündemini Değerlendirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 17 Ekim 2023 Salı günü, haber kanalı NTV’de canlı yayınlanan “Bakış Programı”na konuk oldu.

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