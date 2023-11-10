Kruvaziyer "Amadea" Alanya Limanı'na Demirledi
Bahama bayraklı "Amadea" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
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Rodos'tan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Alman 471 yolcu ve 314 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.
Kruvaziyer akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.
Vira Haber
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Etiketler : Kruvaziyer, Amedea, Alanya, Liman
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