Deniz Ticareti Dergisi'nin Mart Sayısı Çıktı!

Sektörün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen dünya ekonomisi ve denizcilik piyasaları üzerine değerlendirmeler yer alıyor. Meclis toplantısını bu ayki konuğu olan TİM Başkanı İsmail Gülle de ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dergide gündem disiplin başlığı altında ele alınan Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaşın olası etkilerini Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve Gazeteci Metehan Demir analiz etti.

Söyleşi bölümünde ise Avrupa’nın en aktif, dünyanınsa önde gelen gemi tamir tersanelerinden Beşiktaş Tersanesi Müdürü İbrahim Aydın ile yine dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu olan SGS Türkiye Endüstri ve Çevre Bölüm Müdürü Erhan Aydın; Deniz Ticareti Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz

İyi okumalar…

Vira Haber