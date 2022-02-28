TÜİK: Türkiye 2021'de Yüzde 11 Büyüdü

Türkiye ekonomisi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2021'in son çeyreğinde ise büyüme yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 1,5 oldu.

2021 üçüncü çeyreğine ilişkin yıllık büyüme ise yüzde 7,4'ten yüzde 7,5'e revize edildi.

2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı. 2020'de dolar cinsinden kişi başı gelir 8 bin 599 dolar olarak kaydedilmişti.

2021'de en yüksek büyüme ihracatta

Ana kalemler bazında bakıldığında 2021 yılı tamamında en hızlı büyümeyi ihracat kaydetti.

Verilere göre 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 24,9, ithalatı ise yüzde 2 arttı.

Büyüme performansında ihracatı iç tüketim takip etti. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 15,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu.

Yılın tamamında kamu harcamalarında yıllık büyüme yüzde 2,1; yatırımlarda ise yüzde 6,4 oldu.

2021 son çeyrekte en hızlı büyüme içi tüketim tarafında

Son çeyreğe bakıldığında en hızlı büyümenin ise iç tüketim tarafında gerçekleştiği görüldü. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 21,4 arttı.

İç tüketimi son çeyrekte ihracat takip etti. Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,7, ithalatı ise yüzde 2,6 arttı.

Aynı çeyrekte devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,9; gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 daraldı.

Büyüme beklentilere uyumlu geldi

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesi bekleniyordu. 2021’in tamamı için en düşük tahmin yüzde 9,7; en yüksek tahmin ise yüzde 11,3 oldu.

Ankette geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 9 olmuştu.

En düşük tahmini veren kurum 4. çeyrekte yüzde 5, en yüksek tahmini veren kurum yüzde 10,2 büyüme tahmin etti.