Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart sayısının meclis gündeminde küresel ekonomideki belirsizlikler, uluslararası ticaret ve yeşil dönüşüm denizcilik gibi sektörü yakından ilgilendiren önemli konulara yer verildi. Toplantıya katılan Gemi Brokerleri Deneği Başkanı İsmail Şahin “Navlun Piyasaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Derginin söyleşi bölümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği’ne aday olarak gösterilen, ICAO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka; Deniz Ticareti Dergisi’ne değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. Türkiye, büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarmak üzere seferber oldu. Denizcilik sektörü dayanışma içinde kenetlenirken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez ve Şubeleri de yardımların organize edilmesini sağladı. DTO Şube Başkanları “Asrın Felaketi” ile ilgili görüşlerini ve yapılan yardımlara dair bilgileri Deniz Ticareti Dergisi’ne anlattı.

Dosya disiplin başlığı altında "8 Mart Kadınlar Günü" bölümünde ise denizcilik sektöründe çalışan kadınların görüşlerine yer verildi. Türkiye Denizcilik Federasyonu Yön. Kur. Üyesi Kaptan Avukat Aslı Arslan, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, Kaptan Damla Gerzeli, Alkoç Group İş Geliştirme Ve Kurumsal İletişim Müdürü Emel Hayrettağ, Mira Marine Senior Bunker & Lubricant Trader Esra Erdoğan, Borachart Ortağı Halime Can, Uzmar Ar-Ge Sorumlusu – Gemi İnşa Mühendisi Nalan Erol Kum, Kılavuz Kaptan Nildeniz Sütçü Şen, Uzakyol Başmühendisi Nilgün Bal, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, Demircan Law Office Kurucu Avukat Sena Demircan, IVS Shipping Kurucu Ortak Sim Gülle gibi sektörünün farklı branşlarında çalışan kadınlar; deneyimlerini, başarı yolculuklarını, yaşadıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını anlattı.

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Vira Haber