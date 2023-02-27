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TCG Bayraktar Gemisinde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor

TCG Bayraktar Gemisinde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin verilmeye devam edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dahil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 

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