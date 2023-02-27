TCG Bayraktar Gemisinde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin verilmeye devam edildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dahil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Etiketler : TCG Bayraktar Gemisi, İskenderun, deprem, yardım, hastane
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