Deniz Ticareti Dergisi'nin Mayıs Sayısı Çıktı!

Sektörün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Mayıs sayısında meclis toplantısının ana teması Türkiye ve Karadeniz bölgesinin sıcak gündemi oldu. Toplantıya katılan Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, konuya dair meclis üyelerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Gündeme dair açıklamalar yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Tamer Kıran ise Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansımalarını değerlendirerek Marmara Denizi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan edilmesi ve Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisinin satışı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dergide dosya disiplin başlığı altında ele alınan kruvaziyer sektörünü TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Ayan, DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yön. Kur. Bşk. Mehmet Kutman ve Dentur Avrasya Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Tafralı değerlendirdi.

Söyleşi bölümünde ise 2008 yılından bu yana Türkiye ve Uzakdoğu gemi inşa piyasasında adından söz ettiren, tecrübeleriyle gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Yaf Diesel firması Genel Müdürü Yusuf Kanıcı başarılarının sırrını, gelecek hedeflerini ve yeni kurulan firmaları Milestone’u anlattı.

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Vira Haber