İmzalar Atıldı! PİRÜ’den Savunma Sanayine ve Denizcilik Sektörüne Büyük Destek

Piri Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletmesi ile Armelsan, Savunma Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılan protokol ile gerçekleştirilen “Mayın Avlama Sonarı Bilimsel Danışmanlık ve Vinç Sistemi Tasarımı Destek Projesi” tamamlandı. Dört yıl süren ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın yaptığı projenin kapanış protokolü 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Sedef Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Kalkavan, bu sene 50. yıllarını kutladıklarını hatırlatarak, geçen süre boyunca ileri teknolojiye sahip, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunduklarını kaydetti. Tersanenin dünya çapındaki yenilikleri yakından takip ettiğine, bununla birlikte TÜBİTAK destekli projeler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kalkavan, Mayın Avlama Sonarı Bilimsel Danışmanlık ve Vinç Sistemi Tasarımı Destek Projesi’ndeki desteklerinden dolayı Savunma Sanayi Başkanlığı paydaşları Armelsan ve Piri Reis Üniversitesi’ne teşekkürlerini ileterek yeni işbirlikleri temennisinde bulundu.

Orkun Kalkavan’ın ardından bir konuşma yapan Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yerli ve milli politikaları çerçevesi içerisinde NUSRAT-1915 mayın avlama sonarının Sedef Tersanesi’nin başkanlığında Piri Reis Üniversitesi’nde geliştirdiklerini ifade ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Proje ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip know-how’ın üretildiğini ve tarafların karşılıklı olarak bu konuda tam anlamıyla mutabakata vardığını ifade eden Prof. Dr. Oral Erdoğan, 10 kişilik bir ekibin görev yaptığı projede ele alınan noktaları kısaca şöyle aktardı:

Gemi süratinin sonar üzerinde oluşan kuvvetlere etkisi incelenerek operasyon esnasında gemi süratinin 12 knot yerine daha düşük bir sürat ile sınırlandırılması,

“· Sonar anten yüzey yapısındaki detayların akışa kuvvet ve gürültü özelinde etkileri incelenmesi,

· Dövünme etkileri dolayısıyla oluşacak dinamik yüklerin hesaplanması, gemi üzerindeki optimum sonar pozisyonunun belirlenmesi ile ilgili parametrik çalışmaların yapılması,

· Tasarlanan anten, asansör sistemi ve bağlantı detaylarının akış analizleri.”

Bunların yanı sıra direnç ve öz gürültü odaklı geometrik iyileştirmeler, motor kontrol simülasyonun hazırlanması ve sürücü sisteminin tasarlanması ile vinç üzerindeki elektrik motorların güçlerinin hesaplanması konularındaki çalışmaların da tamamlandığını dile getiren Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Üniversitemizin sağladığı know-how sektörde kullanılıyor. Bundan çok mutluyuz. Sektör ve üniversite iş birliğini artıran projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Armelsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli mayın avlama sonarı olan NUSRAT-1915, demirli ve dip mayınlarını tespit ve sınıflandırma yeteneğine sahip aktif sonar özelliğiyle öne çıkıyor. NUSRAT-1915, çift frekans bandında yayın yapabiliyor. Öncelikle mayın ve benzeri cisimleri uzak mesafelerden tespit edebilen sonar, daha yüksek frekanstaki sınıflandırma modunda ilgili cisimlerin operatör tarafından sınıflandırılabilmesi için gerekli desteği sağlıyor.

Vira Haber