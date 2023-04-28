Deniz Ticareti Dergisi’nin Mayıs Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Mayıs sayısının meclis gündeminde Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Türk Eximbank Destekleri” konulu sunumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı (TOBB) kalıcı konut kampanyası “El Verin Ev Yapalım” kampanyası vardı.

Derginin söyleşi bölümünde ise Lojistik sektörünün önemli oyuncusu Kınay Taşımacılık ve Lojistik A.Ş Genel Müdürü Barış Dillioğlu yer aldı. En büyük sermayelerinin insanlar olduğunu söyleyen ve bütün çalışanlarının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Barış Dillioğlu ile planladıkları yatırımları, son gelişmeleri ve deprem felaketinde neler yaptıklarını Deniz Ticareti Dergisi’ne anlattı.

Dergide ayrıca Balıkçılık, Akademik Bakış, Bunker, EYT, Hukuk, Lojistik, IMO, Limanlar ve Teknoloji ile Marinalar disiplin başlıkları altında alanında uzman isimlerin görüşlerine yer verildi.

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Vira Haber