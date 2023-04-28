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Düzce'de Yağış Sonrası Denizin Rengi Değişti

Düzce'de Yağış Sonrası Denizin Rengi Değişti

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

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İlçede dün başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Denizin renginin kahverengiye dönmesi, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vira Haber

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