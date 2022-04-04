Deniz Ticareti Dergisi'nin Nisan Sayısı Çıktı!

Sektörün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Nisan sayısında meclis toplantısının gündemini Rusya-Ukrayna savaşı oluşturdu. Toplantıya katılan Emekli Tuğgeneral İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, “Jeopolitik Güç Mücadelesinde Ukrayna Gerginliği” konulu bir sunum yaptı.

Gündeme dair açıklamalar yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Tamer Kıran ise İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde 2021 yılında başlatılan “Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi” projesini tamamladıklarını ve 1 Mart Salı gününden itibaren sonuçları üyelerine duyurduklarını belirterek toplantıda projeye dair önemli bilgileri paylaştı.

Dergide dosya disiplin başlığı altında ele alınan Rusya - Ukrayna savaşının denizcilik sektörüne olan etkileri ekonomik, akademik, askeri ve sektörel açıdan Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel, Esenyel & Partners Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Selçuk Esenyel, İMEAK DTO 13 No’lu Gemi Akaryakıt İkmal Ve Sağlama Faaliyetleri Komitesi Başkanı Mustafa Muhtaroğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Av. Doç. Dr. Sami Aksoy, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Dmw- Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. C. Uğur Özgöker, Paradıgma Consultancy Haluk Ünaldı, Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ve Söke İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Ziya Şipal tarafından değerlendirildi.

Söyleşi bölümünde ise geçtiğimiz yılı toplam 165 bin TEU'luk ticaret hacmi, 3000’den fazla gemiye acentelik ve 600’den fazla dökme gemi bağlantısı ile kapatan Kınay Taşımacılık ve Lojistik CEO’su Barış Dillioğlu, planladıkları yatırımları ve son gelişmeleri Deniz Ticareti Dergisi’ne anlattı.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar.

Vira Haber