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Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

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Vira Haber

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