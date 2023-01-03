Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak sayısının meclis gündeminde küresel ekonomideki durum, Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeler ve denizcilik sektörünün halihazırdaki problemleri dile getirildi. Toplantıya katılan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Arslanoğlu, dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut ekonomik durumu ve beklentilerini aktardı.

Derginin 2023 yılının ilk sayısında İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile söyleşiye yer verildi. Başkan Tamer Kıran yeni dönemdeki hedeflerini, çalışma prensiplerini, sektörle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Denizcilik sektöründe önemli işlere imza atan sivil toplum kuruluşlarının başkanları da Deniz Ticareti Dergisi için 2022’yi değerlendirirken, 2023 hedeflerini de paylaştılar.

Deniz Ticareti Dergisi’ni okumak için tıklayınız.

Vira Haber